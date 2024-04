112-nieuws: automobilist stapelt fout op fout • pas op voor oplichters

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vond hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

02.39 Automobilist stapelt fout op fout Een automobilist in de omgeving van Waalwijk stapelde afgelopen nacht fout op fout. Agenten zetten de bestuurder aan de kant om die te laten blazen en een speekseltest te doen. Daaruit bleek dat de automobilist onder invloed was van cannabis. Daarnaast bleek de bestuurder nog een straf en een geldboete te hebben openstaan en waren de kentekenplaten op de auto niet in orde. Daarop werd de automobilist meegenomen naar het arrestantencomplex om het een en ander uit te zoeken. De bestuurder bleek onder invloed (foto: Instagram politie Langstraat).