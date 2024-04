112-nieuws: man trapt etalageruit in • dode man gevonden op straat

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vond hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.37 Man trapt etalageruit van de Bijenkorf in Om half 8 heeft een man een grote etalageruit ingetrapt van de Bijenkorf aan de Piazza in Eindhoven. Op dat moment was er markt op het 18 Septemberplein en dus waren er veel mensen die het zagen gebeuren. Een agent onderweg naar zijn werk is door getuigen aangesproken en eropaf gestuurd. De agent heeft de man in de Piazza staande gehouden en collega's geïnformeerd. Zij hebben de man, die gewond was aan zijn been, aangehouden. De politie doet verder onderzoek. Man trapt de etalageruit van de Bijenkorf in (foto: Arno van der Linden/SQ Vision). Man trapt de etalageruit van de Bijenkorf in (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).

08.15 Dode man gevonden op straat Er is een dode man gevonden op de Sibeliuslaan in Eindhoven. De straat is afgezet met lint. Daarnaast heeft de politie een tent opgezet en doet onderzoek. Er is nog veel onduidelijk. Dode man gevonden op straat (foto: SQ Vision). Dode man gevonden op straat (foto: SQ Vision).

02.39 Automobilist stapelt fout op fout Een automobilist in de omgeving van Waalwijk stapelde afgelopen nacht fout op fout. Agenten zetten de bestuurder aan de kant om die te laten blazen en een speekseltest te doen. Daaruit bleek dat de automobilist onder invloed was van cannabis. Daarnaast bleek de bestuurder nog een straf en een geldboete te hebben openstaan en waren de kentekenplaten op de auto niet in orde. Daarop werd de automobilist meegenomen naar het arrestantencomplex om het een en ander uit te zoeken. De bestuurder bleek onder invloed (foto: Instagram politie Langstraat).