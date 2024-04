112-nieuws: aanhanger kiept omver op A2 • politie zoekt woninginbrekers

05.40

Op de A2 bij Maarheeze is gisteravond een auto met aanhanger omver gekiept. De bestuurder vervoerde twee auto's op de aanhanger en sloeg na het ongeval op de vlucht. Volgens een correspondent raakte er niemand gewond. De auto waar de bestuurder in reed raakte wel beschadigd, net als de twee voertuigen die hij vervoerde. De snelweg was in de rijrichting naar Eindhoven even afgesloten. De voertuigen zijn na het ongeluk weggesleept.