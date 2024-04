112-nieuws: lamp vliegt in brand • man blijft vastzitten na steekpartij

13.12

De veerdienst tussen Werkendam en Dordrecht is de komende dagen uit de vaart. Dinsdag kwam de veerpont over de Nieuwe Merwede in botsing met een binnenvaartschip. Als gevolg daarvan zullen reizigers in ieder geval de komende dagen op zoek moeten naar een andere manier om het water over te steken. Normaal vaart de pont drie keer per uur.