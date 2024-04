112-nieuws: man wil door wegafzetting rijden • brand verwoest chalet

07.45

Een wijkagent op de fiets zag woensdagavond twee mannen uit de bosjes komen in Roosendaal. De mannen zeiden dat ze op een vriend aan het wachten waren. De agent geloofde dit niet en keek in de rugzakken van de mannen. In de rugzakken zat allerlei gereedschap om mee in te breken. De spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De eigenaar van de spullen heeft een boete gekregen.