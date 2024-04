Vrachtwagen met aardappelen kantelt op A27, opruimen begint na de spits

Een vrachtwagen vol met aardappelen is donderdagmiddag gekanteld op de A27 bij Oosterhout. Hierdoor was een rijstrook korte tijd dicht. Rond drie uur moet verkeer richting Breda nog rekening houden met twintig minuten vertraging.

De vrachtwagen is over de vangrail in de berm terechtgekomen. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

Naast het bergen van de vrachtwagen en het schoonmaken van de weg, moet ook de vangrail gemaakt worden, laat Rijkswaterstaat op X weten. Het bergen gebeurt pas na de avondspits.