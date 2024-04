112-nieuws: minder treinen door harde wind • granaat gevonden

08.24

In een loods in Haaren is vanochtend brand uitgebroken. Er wonen volgens de Veiligheidsregio vijftien arbeidsmigranten in de loods. Twee bewoners hebben rook ingeademd. Een van hen heeft brandwonden opgelopen en wordt in het ziekenhuis behandeld.

Naast de loods staat een kassencomplex. Om te voorkomen dat het vuur overslaat, werd opgeschaald naar een grote brand. Rond half negen meldt de Veiligheidsregio dat het kassencomplex niet meer in gevaar is. Bij de brand komt veel rook vrij. Daardoor is er wel geuroverlast op de N65 en op het campingterrein van Rebirth Festival.

