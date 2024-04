Zoon slaat op de vlucht nadat hij op straat zijn eigen vader neersteekt

In Vlijmen heeft dinsdagmiddag een zoon zijn eigen vader op straat neergestoken. Dat gebeurde kort na half vier op de T-splitsing van de Nobellaan met de Marconilaan. Aanleiding zou een ruzie tussen beiden zijn geweest.

Er kwamen meerdere ambulances op het incident af. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De zoon is nog voortvluchtig. Meerdere eenheden van de politie zijn op zoek naar hem.

De kruising is tijdelijk dicht voor het verkeer, maar het sporenonderzoek op straat wordt gehinderd door hevige regenval. Wel doet de politie een buurtonderzoek. Meerdere getuigen zouden de steekpartij hebben gezien.

Volgens omstanders zouden vader en zoon in de buurt wonen.