112-nieuws: boom waait om op huis • geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven

13.12

In een bestelbus aan de Dorpsstraat in Lage Zwaluwe is gisteravond een vuurwapen gevonden. Agenten besloten de auto te controleren nadat ze iemand in de laadruimte van de bestelbus zagen zitten. In totaal bleken er drie mannen in de auto te zitten. Toen een agent de bestuurder aansprak, rook hij direct een hennepgeur. De mannen bleken een kleine hoeveelheid softdrugs bij zich te hebben. Toen agenten de bestelbus doorzochten, vonden ze nog een paar zakjes drugs en het vuurwapen. Dat was in de laadruimte verstopt. De aangehouden mannen zijn 16, 17 en 20 jaar oud en komen uit Lage Zwaluwe.