112-nieuws: auto ondersteboven in sloot • automobilist tegen boom

05.44

Een bestelbus is afgelopen nacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Rembrandtlaan in Helmond. Het vuur werd rond kwart over vier 's nachts ontdekt. De brand was snel onder controle. Het busje is door een bergingsbedrijf opgehaald . Dit was al de derde brand die afgelopen nacht woedde in Helmond. Er is ook nog brand geweest in een container. De politie doet onderzoek.