112-nieuws: brand verwoest motor • elektrische auto vat vlam in Etten-Leur

01.12

Een motor in de Nachtegaallaan in Helmond is afgelopen nacht door brand verwoest De motor was geparkeerd naast een huis. De eigenaar had de motor kort geleden uit de stalling gehaald en er dit jaar pas een keer op gereden. Hij heeft de afgelopen drie jaar aan de motor gewerkt om die te pimpen. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten.