Elektrische auto vat vlam, vuur dreigt over te slaan naar huis

Een elektrische auto aan de laadpaal naast een huis in Etten-Leur vatte maandagochtend vroeg vlam. Ook de garage van het huis staat volledig in brand, meldt de Veiligheidsregio.

De auto is geparkeerd onder een carport. Ook die heeft vlam gevat. "Het is niet eenvoudig om een elektrische auto te blussen", laat de woordvoerder weten.

'Blijf uit de rook!'

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat dit huis en het huis daarnaast. Er komt veel rook vrij. "Blijf uit de rook!", benadrukt een woordvoerder.

De gezinnen die in de huizen wonen waarnaar het vuur dreigt over te slaan, zijn volgens de woordvoerder in veiligheid.

Door de brand in de Herbergierstraat kan de rook en ook de brandlucht tot in het centrum (en verder) van Etten-Leur worden waargenomen.