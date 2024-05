112-nieuws: Bromfietser gewond na botsing • Persoon onwel in bioscoop

20.23

Een motorrijder is in de sloot beland aan de Rucphenseweg in Klein-Zundert, toen hij met een groep motorvrienden aan het toeren was. Het was een eenzijdig ongeval. Met behulp van een kraan van de brandweer werd de motor uit de sloot getakeld. De bestuurder is behandeld in een ziekenwagen.

Het overige verkeer had geen hinder van het ongeluk.