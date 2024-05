112-nieuws: kat zit vast in een aandrijfas • ongeval met twee auto's

03.41

Een scooterrijder is vannacht aangehouden op de Kastanjeweg in Uden. De bestuurder reed onder invloed van amfetamine en methamfetamine. Er is bloed afgenomen. Dat wordt onderzocht in het lab. Als de hoeveelheid verboden middelen in het bloed hoger is dan de grenswaarde, krijgt de bestuurder een proces-verbaal.