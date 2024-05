112-nieuws: mileustation dicht door chemische reactie • auto in brand

16.56

Op de Kalkhofseweg in Haps is een fietser vanmiddag aangereden door een vrachtauto. Bij het oversteken zag hij de vrachtwagen over het hoofd. Hij is door de botsing gewond geraakt aan zijn been. Toen hij de ambulance in ging was hij aanspreekbaar. De weg is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid.