112-nieuws: mogelijk cokewasserij ontdekt • brand in logistiek bedrijf Oss

23.30

De brandweer heeft de afgelopen avond best wat meldingen van wateroverlast en omgevallen bomen gekregen. Ze waren het gevolg van het noodweer dat er de hele avond en een deel van de nacht in grote delen van Brabant was. In het zuidoosten van de provincie moest de brandweer uitrukken voor drie meldingen van wateroverlast en twee van stomschade, alle in Eindhoven. in Noordoost-Brabant ging het om één melding van wateroverlast en eentje voor stormschade. De collega's in het midden en westen van de provincie hadden het drukker, al hebben zich daar geen grote problemen voorgedaan.

De bliksem was mogelijk de oorzaak van een woningbrand aan de Winkelstraat in Lierop. Het vuur brak uit in het rieten dak van het huis en verspreidde zich zo snel dat er voor de brandweer amper iets te redden viel.