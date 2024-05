Enorm druk in Eindhoven, maar er is nog plek: 100.000 PSV-fans verwacht

Straks komt de selectie van PSV met de platte kar aan bij het Stadhuisplein in Eindhoven, maar niet iedereen kan daarbij zijn. Het plein is namelijk sinds iets voor half drie vol, zo meldt de gemeente. Ze begeleidt de vele bezoekers in de stad via borden en hekken. Er worden tienduizenden mensen verwacht in Eindhoven.

Op het Stadhuisplein is plek voor 19.500 fans. En die zijn er inmiddels. De vele fans die toch nog naar het plein willen, worden daarom via borden en apps aangeraden om naar het 18 Septemberplein of de Markt te gaan. Daar is rond vier uur nog plek. Er wordt continu gecontroleerd op de pleinen of het niet te vol wordt. “Het is heel erg druk, maar tot nu toe is het niet zo dat dat tot problemen leidt op een van de pleinen”, ziet een verslaggever van Omroep Brabant. “Verre van. Aan de randen van het Stadhuisplein is bijvoorbeeld nog gewoon ruimte. Het is er vol, zeker, maar het is allemaal goed te doen.” Huldiging = drukte

Om zeven uur worden de spelers en staf op het bordes van het stadhuis gehuldigd. Voorafgaand daaraan rijden ze in een bus met open dak door de stad, aangemoedigd door tienduizenden fans. Ook op het Stratumseind staat het vol met supporters en vanaf het station blijft het publiek toestromen. Sommige fans hebben vlaggen bij zich en hier en daar worden fakkels afgestoken. In de treinen naar Eindhoven was het gezellig druk. Supporters zaten aan het bier en zongen clubliederen. De NS zet meer en langere treinen in rond Eindhoven. De gemeente Eindhoven verwacht bij de kampioenshuldiging zo'n 80.000 tot 100.000 fans.

Foto: Lobke Kapteijns.