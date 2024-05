112-nieuws: gewonde na botsing met militair • voertuigen botsen op de A2

10.05

Op de A2 van Maastricht richting Eindhoven is bij knooppunt Batadorp een ongeluk gebeurd. Er zijn meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken. Wat er is precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De linkerrijstrook is dicht op de snelweg. Op dit moment bedraagt de vertraging tien minuten.