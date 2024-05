112-nieuws: automobilist gaat ervandoor na aanrijding • aanhouding 'Zorro'

01.24

Een man die dreigde met een mes is gisteren aangehouden in Rucphen. Volgens de politie had hij ook een auto vernield. Toen de verdachte uit zijn huis kwam, had hij met stift een Zorro-snor op zijn gezicht getekend. "Uit voorzorg hebben we deze bijzondere verschijning na zijn aanhouding geboeid", laat de politie weten op social media.