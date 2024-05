112-nieuws: auto's Den Bosch door brand verwoest • ongeluk op A67 Geldrop

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.33 Ongeluk op A67 bij Geldrop De linkerrijstrook van de A67 van Venlo richting Eindhoven is afgesloten bij Geldrop na een ongeluk. De afsluiting leidde rond halfacht 's ochtends tot een acht kilometer lange file vanaf de afrit Someren, goed voor ruim een halfuur vertraging.

03.33 Explosie bij huis in Geffen Bij een huis aan de Pater Van de Elsenstraat in Geffen vond afgelopen nacht rond middernacht een explosie plaats. De bewoners zaten tv te kijken toen de ontploffing plaatsvond bij de voordeur. Na de explosie ontstond brand. Die kon snel geblust worden. Bij de explosie liep de voordeur fikse schade op. De omgeving werd na ontploffing afgezet voor onderzoek. De bewoners bleven bij de explosie ongedeerd. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Lees hier meer. De politie doet onderzoek bij het huis aan de Pater Van den Elsenstraat in Geffen (foto: Bart Meesters). De explosie vond plaats bij de voordeur van het huis aan de Pater Van den Elsenstraat in Geffen (foto: Bart Meesters).

03.07 Auto door brand verwoest aan de Slagendreef in Den Bosch Een geparkeerde auto is zondagavond rond de klok van elf uur door brand verwoest aan de Slagendreef in Den Bosch. Het vuur woedde aan de voorkant. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen, maar desondanks was de auto niet te redden. De politie doet onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe de brand kon uitbreken bij de geparkeerde auto aan de Slagendreef in Den Bosch wordt onderzocht (foto: Bart Meesters). Het vuur woedde aan de voorkant van de auto aan de Slagendreef in Den Bosch (foto: Bart Meesters).