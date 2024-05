112-nieuws: vrouw gewond na botsing • scooterbijeenkomst in Gemert

10.12

De politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een zogeheten 'scootermeeting'. Hierbij komen scooterrijders samen. Volgens de politie waren meerdere scooterrijders zonder kentekenplaten op het industrieterrein Wolfsbosch in Gemert de verkeersregels aan het overtreden.

De agenten wilden er een einde aan maken, maar een van de scooterrijders sloeg op de vlucht. Tijdens de achtervolging veroorzaakte de 18-jarige scooterrijder levensgevaarlijke situaties voor het verkeer. "Even dacht deze bestuurder waarschijnlijk dat hij de politie te slim af was door weg te rijden, maar uiteindelijk werd de bestuurder toch verrast met een bezoekje van de politie", meldt de politie. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.



"We vinden het jammer dat dit soort acties er toe leiden dat men het daarmee voor ander verpest. Er waren namelijk ook scooterliefhebbers die wel alles netjes in orde hadden", meldt de politie.