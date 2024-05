112-nieuws: ongevallen op snelwegen A16 en A50 • vrachtwagencombi schaart

06.42

De linkerrijstrook van de A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam is sinds halfzes afgesloten bij Oud-Beijerland. Daar is een vrachtwagencombinatie geschaard. De afsluiting leidde rond kwart over zeven 's ochtends tot een twaalf kilometer lange file vanaf Willemstad. De vertraging bedraagt ruim een uur. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A17, de A16 en de A15.

