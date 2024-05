Waalwijkse monnik vreest voor leven als hij terug moet naar Thailand

De Waalwijkse monnik Tan Kitti uit Thailand is bevolen om terug te keren naar zijn geboorteland, maar hij vreest daar vermoord te worden of in de gevangenis te komen. Aanleiding is de machtsstrijd die gaande is rondom de boeddhistische tempel in Waalwijk. Kitti zegt dat hij asiel wil aanvragen in Nederland voor zijn veiligheid.

De 32-jarige Kitti zit in het bestuur van de boeddhistische tempel in Waalwijk. Volgens voorzitter Toine van Beek is er in het verleden geld verdwenen bij die tempel. In een daaropvolgende machtsstrijd koos Kitti de kant van de voorzitter.

Vrees voor terugkeer

Kitti zegt dat hij vreest voor wat er zal gebeuren als hij inderdaad terugkeert naar zijn geboorteland. Hij is bang dat zijn papieren afgepakt worden en hij daarna niet meer naar het buitenland kan. Hij is ook bang dat hij verstoten wordt uit de tempel in Thailand en op straat komt te leven.

“Ik ben bang dat ik vals word beschuldigd van iets wat ik niet heb gedaan en dan in de gevangenis kom. Of als ik op straat kom te leven, er dan iemand wordt ingehuurd om mij te vermoorden. Want de haat richting mij zit zo diep”, vertelt Kitti. Hij zegt dat hij asiel gaat aanvragen om in Nederland te mogen blijven.

Bevel om terug te keren

Op sociale media wordt Kitti herhaaldelijk uitgescholden en belachelijk gemaakt. “Ze denken dat al het geruzie hier mijn schuld is”, zegt Kitti hierover. Een paar maanden geleden, werd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een anonieme melding gedaan over Kitti. Die begon daarop een onderzoek naar zijn verblijfsstatus.

Terwijl dat onderzoek nog loopt, kwam eind april een medewerker van de Thaise ambassade langs met een brief van de hoofdtempel in Thailand, Wat Saket. Deze tempel gaat over welke monniken er uitgezonden worden naar het buitenland en regelt daarvoor het nodige papierwerk. In de brief wordt Kitti bevolen om op korte termijn terug te keren naar zijn geboorteland.

Machtsstrijd

Het lijkt er sterk op dat de hoofdtempel Wat Saket in Thailand probeert om de positie van het bestuur van de Waalwijkse tempel te ondergraven door Kitti terug te halen. De hoofdtempel wil zelf nieuwe monniken sturen en hoopt daarmee de macht binnen het bestuur van de tempel terug te krijgen, om zo de hervormingen die Van Beek heeft doorgevoerd terug kunnen draaien.

Kitti heeft de steun van de 94-jarige hoofdmonnik van de tempel, Luang Pho, die ook in het bestuur zit. De hoofdmonnik heeft een brief gestuurd naar de tempel in Thailand, waarin gevraagd wordt om Kitti toestemming te geven om in Waalwijk te blijven. Over de bemoeienis van de hoofdtempel zegt de hoofdmonnik: “Ze denken dat ze de macht hebben hier en dat de tempel van hun is. Maar laat ze dat maar denken.”

Reactie ambassade

Een medewerker van de Thaise ambassade zegt in een reactie dat monniken worden uitgezonden met zogeheten dienstpaspoorten. “Ze zijn naar het buitenland gestuurd, maar hebben nog steeds verplichtingen naar de tempel in Thailand. Vanuit de hoofdtempel Wat Saket werd bij ons een verzoek gedaan om het dienstpaspoort van Kitti in te trekken, omdat de harmonie in de tempel verstoord is”, aldus de medewerker. Hij zegt dat de eerste brief waarin Kitti gevraagd werd om terug te keren naar Thailand van december 2022 komt, maar dat Kitti deze en volgende verzoeken naast zich neer heeft gelegd.

Over de vrees van Kitti wat hem kan overkomen als hij inderdaad terugkeert, zegt de medewerker: “In Thailand is wetgeving en regulering. Voor zover wij weten als overheid, is Kitti veilig in Thailand. Maar als hij asiel wil aanvragen in Nederland, is dat aan de Nederlandse overheid”, aldus de medewerker van de ambassade.

Het is nog niet bekend wanneer Kitti daadwerkelijk terug moet keren naar Thailand. De asielprocedure om toch in Nederland te mogen blijven, moet nog worden gestart.