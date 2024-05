112-nieuws: files op N2 en A50 na ongeval • automobiliste gewond

05.55

Een motorrijder is vanmorgen met een vuurwapen in de hand een huis binnen gereden in Helmond. Dat gebeurde aan de Van den Dungenstraat. De bewoner van het huis zag dat de bestuurder een vuurwapen bij zich had. De bestuurder ging er vervolgens te voet vandoor.

Volgens de politie zijn er van tevoren in de buurt schoten gehoord. Ze vermoedt dat de bestuurder per ongeluk het huis in is gereden. Verderop in de straat staat een auto met gesneuvelde ruiten, heel waarschijnlijk heeft de bestuurder eerst schoten gelost en is hij vervolgens gecrasht in het huis.