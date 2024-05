112-nieuws: auto verliest wiel bij botsing • auto's door brand verwoest

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.34 Auto verliest wiel bij botsing Een auto verloor vanochtend bij een kop-staartbotsing op de Leenderweg in Valkenswaard een achterwiel. De bestuurder van de aangereden auto reed van Leende naar Valkenswaard en draaide af naar een oprit aan de linkerkant van de weg. Een vrachtwagen passeerde de auto maar een daaropvolgende automobilist zag door de vrachtwagen de afdraaiende auto te laat en botste daar bovenop. De mensen in de twee betrokken auto's zouden ongedeerd zijn. De politie doet onderzoek (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Het ging mis op de Leenderweg in Valkenswaard een achterwiel (foto: Rico Vogels/SQ Vision). De auto verloor bij een kop-staartbotsing op de Leenderweg in Valkenswaard een achterwiel (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

04.31 Brand in huis Oisterwijk In een huis aan de Wim van Baaststraat in Oisterwijk woedde afgelopen nacht brand. Het vuur werd rond drie uur 's nachts ontdekt. De hond blafte de bewoners wakker. Die konden daardoor op tijd naar buiten vluchten. Lees hier meer. De hond merkte al dat er iets mis was voordat de brandmelders afgingen (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

01.03 Auto Mierlo door brand verwoest Een auto aan de straat Zonnedauw in Mierlo is afgelopen nacht door brand verwoest. De auto stond dicht tegen de schutting van een huis aan, daarom schaalde de bandweer op. Uit voorzorg werden de bewoners uit dit huis gehaald. Zij zijn allemaal ongedeerd. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De brand verwoestte de auto aan de straat Zonnedauw in Mierlo (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). De brandweer had de brand aan de straat Zonnedauw in Mierlo snel onder controle (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).