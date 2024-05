112-nieuws: man slaat ramen in met staaf • mishandeling en diefstal fatbike

05.27

Een auto is afgelopen nacht ondersteboven in de berm beland naast de Heikantstraat in Waalre. Dit gebeurde rond halfvijf. De bestuurster raakte na een flauwe bocht de macht over het stuur kwijt. Daardoor belandde ze via de andere weghelft op het fietspad en ging het mis. Ze ontweek een dikke boom, maar nam wel een lantaarnpaal mee in de crash. Ze is meegenomen door ambulancepersoneel.