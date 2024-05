112-nieuws: motorrijder raakt rijbewijs kwijt • wateroverlast na noodweer

21.12

De politie heeft gisteravond een grote zoekactie gehouden in en rond de Gasthuisvelden in Breda. Er was veel politie op de been, ook was een politiehelikopter opgeroepen. De politie hield nog een een buurtonderzoek. In het centrum is de zoektocht inmiddels afgeschaald, liet een woordvoerder van de politie weten. "We hebben een melding gekregen van een verdachte situatie. Het heeft te maken met een lopend onderzoek. Meer willen we er momenteel niet over kwijt."