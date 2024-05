112-nieuws: camper door brand verwoest • elektrische auto vliegt in brand

20.03

In Dongen is gisteravond iemand in het Wilhelminakanaal beland.Dat gebeurde nabij de kruising Kanaaldijk-Noord en de Doelstraat. Een man en vrouw zagen de drenkeling toen ze rond half acht hun hond uitlieten. Ze sloegen direct alarm. Daarop kwamen diverse brandweerkorpsen uit de omgeving in actie. Een duikersteam uit Breda haalde de persoon uit het water. Behalve de brandweer, schoten ook de politie en een medisch team van de traumahelikopter te hulp. Verder kwamen drie ambulances op de melding af. De reanimatie van het slachtoffer werd direct op de kant van het kanaal ingezet. Daarna is de drenkeling met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij korte tijd later overleden. De recherche doet onderzoek naar de toedracht en de identiteit van het slachtoffer, meldt de politie.