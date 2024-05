112-nieuws: kantoor ontruimd vanwege rook • auto slaat om na botsing

00.25

De politie deed gisteravond onderzoek in een appartement in een flat aan de Jan Steenlaan in Helmond nadat daar een dode werd gevonden. Bewoners van het complex vertellen dat daar een alleenstaande man woonde die erg op zichzelf was. De bewoners hadden de man al in geen weken meer gezien of gesproken. Hij hield thuis ook altijd de rolluiken dicht.