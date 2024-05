Verkeersruzie loopt uit de hand, man met hond wordt beschoten

Een automobilist is donderdagnacht aangehouden na een uit de hand gelopen verkeersruzie op de Straussstraat in Dongen. Een bewoner die zijn hond uitliet, werd door de automobilist aangevallen met een mes en beschoten.

De bewoner liet na middernacht zijn hond uit toen de automobilist kwam langsrijden. Er ontstond een conflict tussen hem en de bestuurder van de auto. Waarover die ruzie ging is niet naar buiten gebracht, maar uiteindelijk stapte de automobilist uit zijn auto en volgde een confrontatie.

Beet hond

Na een woordenwisseling pakte de bestuurder een mes. Het lukte het baasje van de hond dit mes af te pakken en weg te gooien. Daarop pakte de bestuurder een vuurwapen. Daarmee probeerde hij volgens het baasje van de hond te schieten. Het lukte de beschoten man, geholpen door zijn hond, in de tegenaanval te gaan.

Tijdens dit gevecht beet de hond de verdachte en lukte het de beschoten man het vuurwapen af te pakken. De verdachte koos daarop eieren voor zijn geld en verdween.

Aanhouding

De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht en vervolgens aangehouden. Op aanwijzing van het baasje van de hond is in de struiken het mes en het vuurwapen gevonden. De recherche onderzoekt de zaak.