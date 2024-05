112-nieuws: brand verwoest loods • auto in sloot in Helmond

03.49

In een loods aan de Mezenlaan in Boxtel woedde afgelopen nacht een felle brand. Het vuur werd rond halfeen opgemerkt. Vervolgens werd er groot alarm geslagen. Het vuur greep snel om zich heen, het klappen van de asbesthoudende dakplaten was goed hoorbaar. Bij de brand kwam veel rook vrij, die richting Kalksheuvel en bedrijventerrein Ladonk trok.

Op het terrein aan de Mezenlaan, in het buitengebied van Boxtel, staan zo’n zestig hokken en loodsen van verschillend formaat. Ze dienen veelal als opslag voor bedrijven of particulieren. Wat er in de brandende loods was opgeslagen, is nog niet naar buiten gebracht.