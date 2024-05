112-nieuws: dodelijk ongeluk op N2 • automobilist ervandoor na ongeluk

23.40

Aan de Peellandsingel in Deurne is gisteravond iemand beroofd. Dat meldt de politie. De beroving vond plaats rond kwart over zes, vlakbij huisnummer 24. Wat er is buitgemaakt, is vooralsnog niet bekendgemaakt. De politie vraagt mensen die rond dat tijdstip iets verdachts zagen, zich te melden.