112-nieuws: auto ondersteboven in sloot • bestelbus strandt op A2

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.11 Auto in berm A58 Een auto belandde vanochtend vroeg in de berm naast de A58 bij knooppunt De Baars Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto uit de sloot te halen. De bestuurder raakte niet gewond.

04.48 Ongeluk N69 Een auto botste afgelopen nacht achterop een vrachtwagen op de kruising van de N69 met de Maaij bij Valkenswaard. Dit gebeurde rond kwart over drie. Het ging mis toen de vrachtwagen, die uit de tegenovergestelde richting kwam, naar links wilde afdraaien. De auto vatte vlam. Toen de vrachtwagenchauffeur ging kijken, zag hij de bestuurder van de auto weglopen, maar die werd teruggevonden. Het wegdek was na het ongeluk bezaaid met auto-onderdelen. Lees hier meer. Van de auto bleef na de botsing bij de Maaij in Valkenswaard weinig over (foto: Rico Vogels./SQ Vision). De ravage op de weg was groot (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

04.45 Bestelbus strandt Een bestelbus strandde afgelopen nacht op de A2 bij Aalst. De bestelbus had een lekke band. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de bestelbus mee te nemen.

03.59 Auto ondersteboven in greppel Een automobilist botste afgelopen nacht met zijn auto op een boom naast de Oisterwijksedreef in Haaren. De auto kwam vervolgens ondersteboven tot stilstand in een greppel. Volgens de bestuurder ging het mis toen hij een sigaret wilde pakken tijdens het rijden. Op de plek waar dit gebeurde, zijn drie lantaarnpalen defect en was het aardedonker. De man kon zelf uit de auto komen en de hulpdiensten bellen. Hij raakte lichtgewond. Het ging mis op de Oisterwijksedreef in Haaren toen de automobilist al rijdend een sigaret probeerde te pakken (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de gecrashte auto te takelen (foto: Toby de Kort/SQ Vision).