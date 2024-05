112-nieuws: fatbikers op de bon • vrachtwagen sleept auto mee

11.40

Een man is vanochtend in het water van de Maas gevallen bij de sluis van Grave. De man zat in een bootje en was bezig met werkzaamheden aan de sluis, waarna hij plots in het water belandde. Hoe dat precies gebeurde is niet helemaal duidelijk. De man wist zelf naar de kant te zwemmen en raakte niet gewond. Hij slikte wel wat water in.