112-nieuws: spookrijder ramt voertuigen • supermarkt ontruimd

07.54

De politie in Helmond kreeg afgelopen nacht een melding binnen van een vechtpartij op station Brouwhuis. Iemand zou in elkaar geslagen worden door iemand anders. Toen agenten op het station aankwamen, was er alleen niemand meer. "Zowel slachtoffer als verdachte bleken te zijn vertrokken. Voor nu kunnen we dus niet en leggen we alles goed vast", aldus Politie Helmond op Instagram.