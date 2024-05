Sfeervol Rat Verlegh Stadion in vuur en vlam voor promotiewedstrijd van NAC

Supporters van NAC hebben dinsdagavond de eerste wedstrijd om promotie naar de Eredivisie aangegrepen voor een daverende sfeeractie. Dat deed de NAC-spelers in het Rat Verlegh Stadion zichtbaar goed. NAC maakte al snel de 1-0, waarna Excelsior de gelijkmaker maakte en het even stil was in Breda. Maar niet voor lang. In de 39ste minuut nam NAC weer de leiding na een toegekende strafschop. En bouwde die voorsprong enkele minuten later uit naar 3-1. Vlak voor rust maakten de Rotterdammers uit een penalty de 3-2. Later op de avond volgt een uitgebreid verslag van de wedstrijd in Breda.