112-nieuws: brand verwoest huis • drukte op snelwegen door Duitsers

07.05

Rond twintig over vier vanmorgen werd de brandweer in Helmond gealarmeerd voor een buitenbrand. Snel werd duidelijk dat het een fikse klus zou worden, omdat het een huis betrof. Het ging om een leegstaande woning aan de Herselseweg in Lierop. Er is niemand gewond geraakt. Bij een aantal aangrenzende loodsen vond onlangs een controle plaats door het Peelland Interventie Team (PIT).

Onder meer gemeente, politie, NVWA en GGD werken daarin samen. Bij die actie werden spullen gevonden die met drugs te maken hadden. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Er werden drie brandweervoertuigen ingezet, net als watercontainers. Hiermee werd water naar de woning gebracht, omdat er weinig water in de buurt was. Tegen zeven uur was de brandweer klaar met de bluswerkzaamheden.