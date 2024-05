112-nieuws: brand verwoest leegstaande woning • jonge dader bij aanslagen

6.30

De twee aanslagen met brandbommen in maart in Eindhoven hebben ook volgens de politie mogelijk wat met elkaar te maken. Uit onderzoek van Omroep Brabant was al duidelijk geworden dat er verband was tussen de twee explosies. Het ging om een huis en een restaurant. Er raakte niemand gewond. De bewoner van een huis aan de Elzentlaan waar 3 maart brand werd gesticht, verhuurt het pand aan de Paradijslaan waar het restaurant in zit aan de uitbater. De politie is vooral op zoek naar een jonge man, die bij beide aanslagen betrokken zou zijn geweest. Opsporing Verzocht besteedde er gisteravond aandacht aan.

