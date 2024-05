112-nieuws: scooterrijder gewond bij aanrijding • overvallen voor mobieltje

14.38

Vanochtend is een ongeluk gebeurd op de A2 bij Maarheeze. Hierbij is de vangrail beschadigd. Deze wordt nu gerepareerd. Daarom is tot drie uur is in beide richtingen één rijstrook dicht. De vertraging is fors, verwacht Rijkswaterstaat. Tot die tijd wordt het verkeer in beide richtingen omgeleid.