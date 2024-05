112-nieuws: auto ondersteboven in berm A50 • schip gered van ondergang

05.42

Een auto is afgelopen nacht ondersteboven in de berm beland naast de A50 bij Schaijk. Volgens de politie was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Vermoedelijk kwam de bestuurder met de auto eerst aan de linkerkant van de weg in de berm terecht en ging het mis toen hij vervolgens naar rechts wilde corrigeren. De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto werd door een berger uit de sloot gehaald.