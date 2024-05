Award voor Frank Lammers met 'Ferry: De Serie': 'Dit is heel tof'

Frank Lammers heeft een Binge Award gewonnen in de categorie populairste Nederlandse serie. De acteur uit Mierlo won de prijs voor de populairste videocontent op de streamingdiensten in Nederland, met 'Ferry: De Serie' op Netflix. De Binge Awards werden donderdagavond voor de vijfde keer uitgereikt. "Dit is heel tof."

In een ludiek filmpje op Instagram is te zien hoe Lammers voor het moment van de officiële uitreiking al bekijkt of hij een award heeft gewonnen. "Ik kan gewoon niet wachten. Ik wil zo graag weten of 'Ferry' de beste serie is geworden", zegt hij. Als hij ziet dat dit het geval is, schreeuwt hij blij 'YES' en steekt hij de trofee - voor een lege zaal - meermaals in de lucht. Een dankwoord had hij ook al klaar: "Dit is natuurlijk heel tof. Namens heel de cast en crew dank jullie wel! Een speciaal woord van dank natuurlijk aan mijn tegenspeelster, de ongelofelijke Elise Schaap. Ik ben hier heel blij mee." In dit filmpje op Instagram reageert Lammers op het winnen van de Award:

