112-nieuws: auto's botsen in Eindhoven • lange file op A29

00.26

Twee auto's kwamen gisteravond laat met elkaar in botsing in de Piuslaan in Eindhoven. Dit gebeurde bij een invoegstrook vlak voor de Geldropseweg. De auto's liepen flinke schade op. De weg lag vol brokstukken. Volgens verschillende getuigen reed een van de twee bestuurders door rood. Een van de betrokkenen is naar een ziekenhuis gebracht. Een bestuurder is na een drugstest aangehouden. De spullen die in deze auto lagen, werden overgeladen in een politieauto.