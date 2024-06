112-nieuws: schietpartij in Gilze • auto rijdt tegen gevel

16.02

In de Nieuwstraat in Gilze is vanmiddag geschoten met een vuurwapen. "Voor zover bekend is daar niemand bij gewond geraakt", zegt de politie. Ze doen onderzoek en zijn op zoek naar getuigen. Op de plek van de schietpartij hebben ze een plaats delict ingericht.

"We zoeken nog uit wie het tegen wie was", zegt de politie. Het gebeurde rond twee uur in de middag.