112-nieuws: truck zakt weg in sinkhole • spoorproblemen verholpen

10.26

Even rustig opstarten was er voor een vrachtwagenchauffeur in Someren vanochtend niet bij. De vrouw zakte op de Industrielaan plots met haar wagen in een sinkhole. "Behoorlijk schrikken voor haar", schrijft de politie Someren bij het bericht op Instagram. "Gelukkig kon ze er nog uitrijden." Het gat is voorlopig afgezet.