112-nieuws: dure auto gered bij brand • Belg rijdt te hard en onder invloed

07.15

De dure auto die in een brandende garage stond in Breda is gered. Dat laat de eigenaar, vastgoedondernemer Wesley Adema, op social media weten.

Gisteren ontstond brand in een tuinhuisje in het buitengebied van Breda. De brand aan de Hooijdonksewegsloeg over naar een garage met rieten kap. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis.

Op het adres woont vastgoedondernemer Wesley Adema. Op social media vertelt hij hoe de brand is ontstaan. "Achter de schuur begon de brand, bij een accu die stond op te laden. Dat vuur is overgeslagen naar de garage. Dan heb je chaos. De Lamborghini is op tijd uit de garage gehaald."