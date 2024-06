David verdiende met zijn Dreambox half miljoen, totdat Ziggo hem vond

David S. (51) uit Etten-Leur zat al jaren in de schulden en daarom zocht hij bijverdiensten. Toen hij een illegaal tv-abonnement afsloot, zag hij daar wel handel in. En die handel liep snel op: in zeven jaar tijd stroomde er bijna een half miljoen euro binnen, zo bleek maandag voor de rechtbank in Breda.

Maar, S. kwam door zijn jarenlange verkoop van illegale tv-abonnementen op de radar bij Ziggo. En dankzij zijn advertenties op Marktplaats onder de naam Partyserver werd hij gevonden door een speurneus van het bedrijf en toen kwam de politie eraan te pas.

Bij een inval in zijn huis in Etten-Leur in 2018 werden zo’n twintig computers en harde schijven in beslag genomen, waarop de illegale tv-dienst draaide.

Marcel draaide er voor de rechtbank niet omheen: hij had illegale tv-abonnementen verkocht. In zijn administratie vond de politie zo’n 400 namen van klanten. Op zijn zolder stond apparatuur voor de illegale tv-dienst, inclusief noodstroomvoorziening, en op de rekening die hij op naam van zijn moeder had geopend, was tussen 2011 en 2018 zo’n 465.000 euro gestort.

Dreambox

Klanten van David kochten via hem een Dreambox, een soort ontvanger, waarmee illegaal naar alle zenders van Ziggo kon worden gekeken. Dankzij een handig systeem werden de gegevens van een legaal Ziggo-abonnement gekopieerd en via de servers op de zolder van S. gedeeld met vele anderen.

S. probeerde zijn rol in de handel zo klein mogelijk te maken. Hij was maar een schakeltje in het geheel, zo hield hij de rechters voor. Ene Marcel zou aan de touwtjes trekken en die zou ook toegang hebben tot de rekening die zijn moeder op zijn verzoek voor deze handel had geopend.

Die Marcel betaalde op die manier ook weer andere mensen die bij de handel betrokken waren. En ook was die Marcel verantwoordelijk voor alle techniek, want daar had S. zelf niet zoveel verstand van. Gek genoeg is er geen onderzoek gedaan naar het bestaan van Marcel, van wie S. de achternaam ook niet wist.

Schuldsanering

Na een hoop gereken, kwam David zelf uit op 14.000 euro aan verdiensten in zeven jaar tijd en daar moet dan nog 3000 euro aan kosten vanaf, vindt hij. Een heel stuk minder dan de 70.000 euro winst, die hij eerder bekende bij de politie. Maar, helaas voor David, gaat justitie daar wel van uit en de officier van justitie eiste dan ook dat S. die 70.000 euro terugbetaalt.

Maar, dat is voor S. niet te doen. Hij is sinds januari eindelijk uit de schuldsanering en kan eindelijk weer zelf bedenken waar hij zijn geld aan uitgeeft, zonder bemoeienis van een bewindvoerder. Als hij die 70.000 euro inderdaad moet terugbetalen, zal er een nieuw en langdurig traject volgen.

Naast de boete eiste de officier ook nog een taakstraf van 180 uur. Normaal zou ze een celstraf van zeker een jaar eisen, maar ze vindt de inval in 2018 te lang geleden om nog een gevangenisstraf te eisen.

De rechtbank doet op 24 juni uitspraak in deze zaak.