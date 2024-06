Jan (77) bedreigde burgemeester en krijgt taakstraf en locatieverbod

“De volgende keer kom ik met mijn tractor binnenrijden”, klonk het op 6 november in Made, in het gemeentehuis van de gemeente Drimmelen. “Dit valt alleen op te lossen met geweld”, riep de toen 76-jarige Jan van de K. tegen medewerkers van de gemeente. Jan zat vervolgens drie dagen vast voor het bedreigen en beledigen van de burgemeester en andere ambtenaren en mocht maandagmiddag eindelijk zijn verhaal doen voor de rechtbank in Breda.

Tientallen jaren van frustratie kwamen er in een keer uit op die zesde november vorig jaar. Jan van de K. uit Made reed naar het gemeentehuis van de gemeente Drimmelen om een brief in de bus te gooien en kwam buiten ineens de burgemeester tegen.

En eigenlijk vanaf dat moment lopen de verhalen uit elkaar. De burgemeester wist niet wie er in de auto zat, maar zag het raampje naar beneden gaan en werd, volgens hem, de huid vol gescholden: ‘Jou ga ik een dezer dagen voor je bek slaan’ en ‘ik heb nog een appeltje met jou te schillen’.

In een slachtofferklaring, die werd voorgelezen door de officier van justitie, liet de burgemeester Boy Scholtze weten hoe groot de impact op hem is geweest. ‘Vuile homo, opdonderen hier’, hoorde de burgemeester. Hij zag de auto van Jan achteruit rijden, richting hem, maar kon nog net op tijd wegrijden met zijn auto.

Jan van de K. liep oververhit het gemeentehuis in waar verschillende medewerkers ook verwensingen naar hun hoofd kregen. Maar, Jan mocht daar helemaal niet komen, omdat hij een locatieverbod had van een half jaar vanwege eerdere misdragingen en het dumpen van afval in dat gemeentehuis.

Narrig mannetje

Jan ligt al sinds eind jaren zeventig in de clinch met de gemeente. Over de voetbalclub naast zijn deur, over geluidsoverlast, over ophalen van huisvuil, van alles. Hij staat bekend als narrig mannetje, zoals zijn advocaat omschreef.

Met een dikke map voor zijn neus zat de nog zeer vitale en vooral strijdlustige Jan tegenover de politierechter. Elke vraag beantwoordde hij met ‘ja maar’ om vervolgens te verhalen over zijn grieven. En zo kwam de rechter in eerste instantie geen steek verder.

Dankzij het geduld en de juiste toon van de politierechter en het ingrijpen van zijn advocaat was Jan enigszins in toom te houden. Er zat hem ontzettend veel dwars, maar de rechter maakte het hem heel duidelijk: “Ik wil u hier nooit meer zien als verdachte. U bent nu 77 jaar oud en moet inmiddels weten hoe u zich moet gedragen.”

“Ja, het is een langlopend conflict, maar u bent daar mede de oorzaak van. U zult vast goeie redenen hebben, maar u moet werken aan uw zelfbeheersing. Schelden en bedreigen kan niet.”

Aantal straffen

En om Jan duidelijk te maken dat het menens is, kreeg hij een aantal straffen, die hem moeten weerhouden om nog een keer de burgemeester of andere ambtenaren te bedreigen of beledigen.

De rechter legde hem een maand cel op, maar dan wel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast krijgt hij een taakstraf van 50 uur en een locatie- en contactverbod voor twee jaar.

In die tijd mag hij geen contact zoeken met burgemeester Boy Scholtze of bij hem in de straat komen waar hij woont. Ook mag Jan twee jaar lang niet binnen een straal van 50 meter van het gemeentehuis in Made komen.

Doet hij dat toch, dan gaat hij meteen een week de cel in. Per overtreding, met een maximum van een half jaar. En dan krijgt hij ook nog die maand celstraf, die nu nog voorwaardelijk is.

Jan van de K. kreeg gaandeweg de zitting steeds minder praatjes, al probeerde hij na het vonnis nog een keer zijn gelijk te halen. Maar, toen mocht hij niks meer zeggen. Het is afwachten of de vete met de gemeente met deze straffen ook echt in een andere fase komt.

