112-nieuws: auto slaat over de kop • politiebureaus 24 uur dicht

02.44

Een automobilist in Budel werd afgelopen nacht betrapt op rijden onder invloed van amfetamine. De bestuurder bleek ook een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben. Dat was nog niet ingeleverd. Agenten hebben dit nu alsnog ingenomen en hebben de automobilist een bekeuring gegeven. De auto is in beslag genomen, omdat dit niet de eerste keer was dat de bestuurder onder invloed reed.