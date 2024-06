Verdachte in zijn been geschoten door politie bij aanhouding

De politie heeft woensdagochtend in alle vroegte in Uden bij een aanhouding een schot gelost. De verdachte is daarbij in zijn been geraakt en is vervolgens gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het voorval gebeurde rond vier uur in de Oranjestraat. Een woordvoerster van de politie wil niet zeggen waarvan het slachtoffer wordt verdacht. Op het plein staat nog een auto met open deur. Een gedeelte van het plein is afgezet. De politie doet verder onderzoek. Op het plein staan in totaal drie bestelbussen waarvan de ramen zijn ingeslagen. Ook de Rijksrecherche doet onderzoek. Dit is gebruikelijk wanneer agenten hun wapen gebruiken.

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision

Ramen ingeslagen bij bestelbussen (Foto: Kevin Kanters/ SQ Vision)

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision