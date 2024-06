112-nieuws: explosie bij woning • treinen rijden weer

04.15

Bij een huis aan de Vivaldistraat in Eindhoven is vannacht een explosie geweest, dat meldt de politie. Het gebeurde rond kwart over vier. Een voordeur en een ruit zijn beschadigd. De politie denkt dat dat de explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Er is niemand gewond geraakt. De politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben, of camerabeelden hebben, op om zich te melden.